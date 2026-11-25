Vali atamaları resmileşti:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan son Valiler Kararnamesi kapsamında Muş Valiliği'nde görev değişikliği gerçekleştirildi. Kararnameyle görev yerleri değişen mülki idare amirleri arasında öne çıkan atama, Muş ve Kütahya valiliklerini kapsıyor.

Kararname ve yayımlanma:

25 Kasım 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2026/398 sayılı Cumhurbaşkanlığı atama kararı ile resmi atamalar duyuruldu. Karar doğrultusunda Avni Çakır Kütahya Valiliği'ne, Meftun Dallı ise Muş Valiliği görevine atandı.

Görev geçmişi ve beklenti:

Atama metninde yer alan düzenlemeyle birlikte Muş Valiliği'ndeki değişiklik resmiyet kazandı. Haber metninde belirtildiği üzere Meftun Dallı'nın önümüzdeki süreçte Muş Valisi olarak göreve başlaması bekleniyor.

Karar metni ayrıca, Avni Çakır'ın daha önce de Kastamonu Valiliği görevinden Muş Valiliğine atanmış olduğunu hatırlatıyor; bu atama ile Çakır yeni görevi için Kütahya'ya geçmiş oldu. Son kararnamede yine Kastamonu'dan yapılan atamayla Meftun Dallı Muş Valiliğine getirildi.

Resmi atama işlemlerinin ardından ilgili valilerin yeni görev yerlerine ilişkin resmi prosedürlerin tamamlanması ve göreve başlama süreçlerinin takip edileceği bildirildi.

MUŞ VALİSİ AVNİ ÇAKIR KÜTAHYA VALİLİĞİNE ATANDI