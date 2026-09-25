Vali Dr. Erdinç Yılmaz H. Ahmet Kanatlı Anadolu Lisesi'nde öğrencilerin hedef ve taleplerini dinledi

Vali Dr. Erdinç Yılmaz okulda öğrencilerle doğrudan iletişim kurdu

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, eğitim ziyaretleri kapsamında H. Ahmet Kanatlı Anadolu Lisesini gezerek okulu tanıdı ve sınıflarda öğrencilerle bir araya geldi. Okul idaresi ve öğrenciler tarafından karşılanan Vali Yılmaz, sınıfları tek tek dolaşarak gençlerle sohbet etti.

Sınıf görüşmeleri ve sohbetler:

Vali Yılmaz, ziyaret sırasında farklı sınıflarda öğrencilerle bir süre vakit geçirip eğitim hayatları üzerine konuştu. Öğrencilerin kariyer hedefleri, tercih planları ve derslerde yaşadıkları deneyimler üzerine karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Öğrencilerin talepleri ve veda:

Gençlerin görüş ve taleplerini dinleyen Vali, eğitim süreçlerinde karşılaştıkları konuları not aldı ve öğrencilere sınav dönemlerinde başarı diledi. Ziyaret, öğrencilerle doğrudan iletişimi güçlendiren kısa ve samimi bir buluşma olarak tamamlandı.

Okul yönetimiyle yapılan kısa görüşmede ise eğitimin niteliğinin artırılmasına yönelik genel değerlendirmeler yapıldı. Vali Yılmaz, ziyaret sonrasında okuldan ayrıldı ve öğrencilerin gelecek planlarına destek mesajı verdi.

ESKİŞEHİR VALİSİ DR. ERDİNÇ YILMAZ, H. AHMET KANATLI ANADOLU LİSESİNİ ZİYARET EDEREK SINIFLARDA ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU.