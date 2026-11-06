Vali Dr. Erdinç Yılmaz'ın miniklerle çevre odaklı buluşması

vali ziyareti iade-i ziyaret şeklinde gerçekleşti

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, makamında kendisini ziyaret edip okullarına davet eden Cemal Ererdi Anaokulu öğrencilerine iade-i ziyarette bulundu. Vali Yılmaz, okul ekibinin çağrısını kırmayarak sınıfları ve okul bahçesini gezdi.

miniklerin çevre projeleri:

Öğrenciler, okullarında çevre bilinci oluşturmak amacıyla hayata geçirdikleri uygulamaları Vali Yılmaz'a anlattı. Sunumlarda iklim değişikliği, doğanın korunması ve sürdürülebilir bir gelecek temaları ön plandaydı; çalışmalar hem bina içinde hem de okul bahçesinde uygulamalarla gösterildi.

eğitsel ve toplumsal boyut:

Ziyaret, çocukların toplumdaki rolünü ve çevre konularına erken yaşta verilen önemin altını çizdi. Yönetici ve öğretmenlerin desteklediği bu tür etkinlikler, öğrencilerin uygulamalı öğrenme fırsatlarını güçlendirirken halkla ilişkiler açısından da olumlu bir iletişim zemini sağlıyor.

Vali Yılmaz'ın okul turunda projeleri yerinde incelemesi, miniklerin katılımını ve çabalarını görünür kıldı; okul yönetimi ve öğrenciler, paylaşılan çalışmaların devam edeceğini belirtti.

ESKİŞEHİR VALİSİ DR. ERDİNÇ YILMAZ, KENDİSİNİ MAKAMINDA ZİYARET EDEREK OKULLARINA DAVET EDEN CEMAL ERERDİ ANAOKULU ÖĞRENCİLERİNE İADE-İ ZİYARETTE BULUNDU.