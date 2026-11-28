Vali Mustafa Eldivan başkanlığında son il encümeni toplantısı:

Bayburt İl Özel İdaresi İl Encümeni Toplantısı, Vali Mustafa Eldivan yönetiminde yapıldı. Toplantı, Eldivan’ın Bayburt’taki görev süresi boyunca başkanlık ettiği son İl Encümeni oturumu olarak kayda geçti.

Gündem ve değerlendirmeler:

Toplantıya İl Encümeni üyeleri ve ilgili birim amirleri katıldı. İl Özel İdaresi’nin görev ve sorumluluk alanındaki hizmetleri ile il genelinde yürütülen çalışmalar ele alındı; gündemde yer alan idari konular detaylı biçimde görüşüldü.

Gündem maddeleri üzerinde yapılan değerlendirmeler sonucunda konu başlıkları gerekli kararlara bağlandı ve uygulama süreçlerine ilişkin yönlendirmeler kayda geçirildi.

Veda ve teşekkür konuşması:

Cumhurbaşkanlığı Valiler Kararnamesi ile Elazığ Valisi olarak atanması nedeniyle Bayburt’taki görev dönemi sona eren Vali Eldivan, toplantının ardından encümen üyeleri ve birim amirlerine; görev süreleri boyunca gösterdikleri iş birliği, gayret ve katkılarından dolayı teşekkür etti.

Toplantı, yürütülen hizmetlerin değerlendirilmesi ve gelecek döneme ilişkin idari düzenlemelerin karara bağlanmasının ardından sona erdi.

İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ TOPLANTISI YAPILDI