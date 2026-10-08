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Vali Eldivan heybetepe'de yangın bölgesinde çalışmaları yerinde inceledi

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Heybetepe'de çıkan yangın sonrası bölgeyi ziyaret ederek vatandaşlarla görüştü, hasar tespit ve koordinasyonu yerinde izledi.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 10:23

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EDİTÖR: Aslı Han

Vali Eldivan heybetepe'de yangın bölgesinde çalışmaları yerinde inceledi

Vali incelemelerini sahada sürdürdü:

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, merkeze bağlı Heybetepe köyünde çıkan yangının ardından bölgeye giderek incelemelerde bulundu. Yangından etkilenen vatandaşlarla bir araya gelen Eldivan, geçmiş olsun dileklerini iletti ve yürütülen çalışmaları yerinde takip etti.

Ekiplerin çalışmaları ve hasar tespiti:

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile AFAD ekipleri yangın sonrası hasar tespit ve güvenlik çalışmalarını yürütürken, İl Özel İdaresi ekipleri de hafriyat kaldırma çalışmalarını sürdürüyor. Vali Eldivan, olay yerindeki çalışmalar ve hasar tespit süreci hakkında ilgili kurumların yetkililerinden bilgi aldı.

Vali'nin değerlendirmesi ve koordinasyon:

Eldivan, yangından etkilenen vatandaşların durumuyla ilgilendiğini belirterek yürütülen çalışmaların koordinasyon içerisinde sürdüğünü ifade etti. Ayrıca devletin tüm kurumlarıyla vatandaşların yanında olduğunu vurgulayarak zararların giderilmesine yönelik iş birliğinin devam ettiğini kaydetti.

VALİ ELDİVAN HEYBETEPE&#039;DEKİ YANGIN BÖLGESİNDE İNCELEMELERDE BULUNDU

VALİ ELDİVAN HEYBETEPE'DEKİ YANGIN BÖLGESİNDE İNCELEMELERDE BULUNDU

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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