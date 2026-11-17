AK Parti heyeti valilik makamında

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak ile birlikte gelen parti heyeti, Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz'ı valilik makamında ziyaret etti. Ziyarette, il teşkilatından temsilcilerin geniş katılımı dikkat çekti.

toplantıda ele alınan konular:

Görüşmede kent genelinde yürütülen çalışmalar, kamu hizmetlerinin etkinliği, ilçelerin öncelikli ihtiyaçları ve vatandaşlardan gelen talepler gündeme getirildi. Toplantıya 14 ilçe başkanı, İl Teşkilat Başkanı Erkan Koca ve Yerel Yönetimler Başkanı Şükrü Akbıyık da katıldı; ilçe başkanları kendi bölgelerine dair değerlendirmelerini aktardı.

kurumlar arası iş birliği ve istişare vurgusu:

Katılımcılar, kentin tüm ilçeleriyle dengeli gelişiminin sağlanabilmesi için kurumlar arası iş birliği ile düzenli istişarenin önemine vurgu yaptı. Toplantı sırasında öncelikli ihtiyaçlar ve çözüm odaklı adımların atılmasına ilişkin görüş alışverişi yapıldı.

ziyaretin sonu ve teşekkür:

Ziyaretin sonunda Başkan Albayrak ve heyeti, misafirperverliği için Vali Erdinç Yılmaz'a teşekkür etti. Görüşme, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

AK PARTİ ESKİŞEHİR İL BAŞKANI GÜRHAN ALBAYRAK VE BERABERİNDEKİ PARTİ HEYETİ, ESKİŞEHİR VALİSİ ERDİNÇ YILMAZ’I MAKAMINDA ZİYARET ETTİ.