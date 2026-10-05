Vali Gül: terör ve organize suç operasyonlarında artış, kurşunlamalarda azalma

İstanbul emniyet verilerinin genel değerlendirmesi

İstanbul Valisi Davut Gül, 2026 yılının ilk 9 ayına ilişkin emniyet verilerini İstanbul İl AFAD Müdürlüğü'nde düzenlenen basın toplantısında paylaştı. Toplantıya Vali Yardımcısı Mustafa Asım Alkan, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral İdris Tataroğlu, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız ve Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tümamiral Serkan Tezel katıldı.

terör ve organize suç operasyonlarının ayrıntıları:

Vali Gül, terörle mücadelede sahada tavizsiz bir irade bulunduğunu belirterek 2026'nın ilk 9 ayında terör örgütlerine yönelik operasyonların geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 arttığını açıkladı. Bu dönemde 4.237 şahıs yakalandı, 826 kişi tutuklandı ve 639 kişiye adli kontrol tedbiri uygulandı.

Organize suçlara karşı yürütülen çalışmalarda ise yılın ilk 9 ayında 343 operasyon gerçekleştirildi ve 130 yeni nesil suç örgütü çökertildi. Bu operasyonlarda yakalanan 3.998 şahıstan 2.517'si tutuklandı; finansal kaynaklara el konuldu ve propaganda ile eleman temini için kullanılan 1.974 sosyal medya hesabı erişime kapatıldı. Bu kapsamlı müdahalelerin sonucu olarak kurşunlama olayları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 48 azaldı.

mal varlığı suçları ve kaçakçılıkla mücadele:

Gül, kişilere karşı işlenen suçların düşmeye devam ettiğini ve aydınlatma oranlarının yükseldiğini vurguladı. Mal varlığına karşı suçlarda oto hırsızlığında %51, kapkaçta %43, otodan hırsızlıkta %36 ve yankesicilikte %25 azalma kaydedildi. Ruhsatsız silahla ilgili operasyonlarda ise ele geçirilen ruhsatsız silah sayısının yaklaşık %12 düştüğü belirtildi.

Kaçakçılıkla mücadelede ele geçirilen ürünlerle 3 milyar TL'den fazla vergi kaybı engellendi. Bu yılın ilk dokuz ayında operasyon sayısı geçen yılın aynı dönemine göre %7 artarken, tutuklanan şahıs sayısı %54 yükseldi. Akaryakıt kaçakçılığı denetimleri %32 artmış ve piyasaya sürülen kaçak akaryakıt miktarı neredeyse yarı yarıya azalmıştır.

Uyuşturucuya karşı yürütülen saha denetimleri devriyeler, kamera sistemleri, siber takip ve Hayat 112 ihbarlarıyla koordineli olarak devam ediyor. Okullarda güvenlik tedbirleri kapsamında bahçe görevlileri görevlendirildi ve el dedektörleri teslim edildi.

trafik, göç ve orman güvenliği değerlendirmeleri:

Vali Gül, İstanbul'da trafik yoğunluğunun yönetimiyle ilgili uyarılarda bulundu: son bir yılda toplam araç sayısının yaklaşık %6, motosiklet sayısının %10 arttığı; motosikletlerin toplam araç sayısının %15'ini oluşturduğu ve her üç kazadan ikisinde motosikletlerin yer aldığı belirtildi. Bu tabloyu değiştirmek üzere İçişleri Bakanlığı'nın motokuryelere yönelik eğitim, denetim, koruyucu ekipman kullanımı ve çalışma şartlarını içeren bir eylem planı hayata geçirmeye hazırlandığı aktarıldı.

Kaçak göçle mücadelede İstanbul genelindeki mobil göç noktalarının etkin kullanıldığı, yıllık yaklaşık 20 milyon turist ve kentte yaşayan yaklaşık 1 milyon yabancı göz önünde bulundurulduğunda kayıt dışılığın azaltıldığı, kaçak durumundaki kişilerin tespit edilip gerekli işlemlerin yapıldığı bildirildi.

Orman yangınlarına karşı alınan tedbirlerin sonuç verdiği ifade edildi; bazı mesire alanlarına 15 Ekim'e kadar girişlerin, havai fişek ve benzeri araçların satışı ve kullanımının ise 28 Ekim'e kadar yasaklandığı hatırlatıldı. Bu önlemler sayesinde yangın sayısında ve ormanlık alanlara verilen zararda düşüş görüldü. Vali, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde vatandaşları fidan dikimine davet etti.

kapanış ve toplum çağrısı:

Vali Gül, suçla mücadelenin sadece kolluk faaliyetleriyle sınırlı olmadığını vurgulayarak toplumun tüm kesimlerine, ailelere ve sivil toplum kuruluşlarına çocukların korunmasında aktif rol çağrısında bulundu. Suç işleyenlerin dünyanın neresinde olursa olsun adalet önüne çıkarılacağının ve şehirde huzurun sağlanması için kararlı adımların süreceğinin altını çizdi.

İSTANBUL VALİSİ DAVUT GÜL (ORTADA), İSTANBUL'UN 2026 YILININ İLK 9 AYINA İLİŞKİN EMNİYET VERİLERİNİ PAYLAŞTI.