Vali Hacıbektaşoğlu, BAKKA ve OECD heyetiyle bölgesel kalkınma yol haritasını ele aldı

toplantının ayrıntıları:

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu makamında, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) ve Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) temsilcilerinin yer aldığı bir heyeti kabul etti. Kabulde BAKKA Genel Sekreteri Mehmet Çetinkaya, OECD Koordinatörü Andres Sanabria, OECD Veri Analisti Ali Kaan Akşit, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uzmanları Emrullah Kaya ve Burak Yardımcı ile Nova Çeviri Tercümanı Şerif Ahmet Saman hazır bulundu.

görüşmenin ağırlık noktaları:

Toplantıda, bölgesel kalkınma stratejileri, veri temelli analizlerin yerel planlamaya entegrasyonu ve kurumlar arası iş birliği olanakları ön plana çıktı. Heyette yer alan OECD Veri Analisti Ali Kaan Akşit ve koordinasyon yetkilileri, veri paylaşımı ve kapasite geliştirme konularının özellikle önem taşıdığını vurguladı.

Taraflar, mevcut projelerin değerlendirilmesi ve geleceğe dönük ortak çalışma mekanizmalarının kurulması yönünde görüş alışverişinde bulundu. Ziyaret, bölgesel projelerin izlenmesi ve teknik destek süreçlerinin uyumlaştırılması amacıyla atılacak adımların belirlenmesi açısından mesaj içerdi.

Katılımcıların kimlikleri ve görevleri toplantı metninde korunarak aktarıldı; görüşme, yerel yönetim ile uluslararası iş birliği kuruluşları arasında diyalog ve koordinasyonun güçlendirilmesi çerçevesinde değerlendirildi.

ZONGULDAK VALİSİ OSMAN HACIBEKTAŞOĞLU, BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI (BAKKA) VE EKONOMİK İŞBİRLİĞİ VE KALKINMA ÖRGÜTÜ (OECD) TEMSİLCİLERİNİN DE ARALARINDA BULUNDUĞU HEYETİ MAKAMINDA KABUL ETTİ.