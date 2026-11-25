Vali Hacıbektaşoğlu sergi açılışına katıldı

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu ve eşi Güney Hacıbektaşoğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü programı kapsamında düzenlenen "Öğretmenin İzinde" temalı yarışmada dereceye giren öğrencilerin eserlerinden oluşan serginin açılışını gerçekleştirdi.

Açılış ve inceleme:

Açılışın ardından Vali Hacıbektaşoğlu ve eşi sergiyi gezerek öğrencilerin hazırladığı eserleri yakından inceledi. Çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan çift, eserlerdeki temaları ve öğrencilerin yaklaşımlarını değerlendirdi.

Tebrik ve başarı dilekleri:

Hacıbektaşoğlu çifti, sergide emeği geçen öğrencileri ve öğretmenlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Etkinlik, Öğretmenler Günü kapsamında öğrencilerin üretimlerini görünür kılmayı amaçlayan bir çalışma olarak kayda geçti.

VALİ HACIBEKTAŞOĞLU ‘ÖĞRETMENİN İZİNDE’ SERGİSİNİ AÇTI