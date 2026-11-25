Vali Hacıbektaşoğlu'na ziyaret

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Kapağan ile Adalet Komisyonu Başkanı Birtan Şeker, Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu'nu makamında ziyaret etti.

görüşmenin içeriği:

Gerçekleştirilen ziyarette Başsavcı Kapağan ve Adalet Komisyonu Başkanı Şeker, Vali Hacıbektaşoğlu ile bir süre görüşerek karşılıklı değerlendirmelerde bulundu ve bilgi alışverişinde bulundu.

vali'nin değerlendirmesi:

Vali Hacıbektaşoğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek konuklarına nazik ziyaretleri için teşekkür etti.

BAŞSAVCI KAPAĞAN VE KOMİSYON BAŞKANI ŞEKER’DEN VALİ HACIBEKTAŞOĞLU’NA ZİYARET