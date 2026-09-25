Vali Hamza Aydoğdu başkanlığında Erzincan'da asayiş ve güvenlik değerlendirmesi yapıldı

Erzincan'da güvenlik ve asayiş gündemi görüşüldü

Erzincan Valiliği'nde düzenlenen güvenlik ve asayiş toplantısı, Vali Hamza Aydoğdu başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda kent genelindeki asayiş durumu ile güvenlik hizmetlerinin koordinasyonu temel gündem maddelerini oluşturdu.

toplantıya katılanlar:

Valilik makamında yapılan oturuma, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Can Altundarak ile İl Emniyet Müdürü Esat Feryadi Doköz katıldı. Katılımcılar, kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

gündemde öne çıkan hususlar:

Toplantıda, şehir genelindeki güvenlik ve asayiş konularının ele alındığı, önleyici tedbirlerin gözden geçirildiği ve yürütülen uygulamaların değerlendirilerek koordinasyonun artırılmasına odaklanıldığı belirtildi. Ayrıca yerel dinamiklere uygun yöntemlerle vatandaşın can ve mal güvenliğinin sağlanmasına vurgu yapıldı.

Valilik bünyesinde yapılan bu tür değerlendirmeler, kurumlar arası eşgüdümün sağlanması ve sahada etkin hizmet sunulması açısından önem taşıyor. Toplantı sonuçlarının uygulamaya dönük adımlar şeklinde takip edilmesi bekleniyor.

ERZİNCAN’DA GÜVENLİK VE ASAYİŞ TOPLANTISI DÜZENLENDİ