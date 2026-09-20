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Vali Hulusi Şahin'den Manavgat boğaz sahiline kamera talimatı

Antalya Valisi Hulusi Şahin, kum hırsızlığını engellemek için Manavgat Ulualan Boğaz Sahili'ne acilen güvenlik kamerası takılması talimatını verip maliyeti üstlendi.

GİRİŞ: 20 Eylül 2026 - 10:47

GÜNCELLEME: 20 Eylül 2026 - 10:49

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EDİTÖR: Aslı Han

Vali Hulusi Şahin'den Manavgat boğaz sahiline kamera talimatı

Etkinlikte verilen talimat

Antalya Mavi Akdeniz İnisiyatifi kapsamında düzenlenen Dünya Temizlik Günü etkinliğinde, Manavgat Ulualan Sahili'nde kıyı temizliği yapıldı. Etkinliğe Antalya Valisi Hulusi Şahin ile DenizTemiz Derneği/TURMEPA ve Manavgat Belediyesi temsilcileri katıldı. Valilik yetkilisi, son dönemde bölgenin sıkça gündeme gelmesine neden olan kum hırsızlığı iddialarına dikkat çekti ve çözüm için acil adım atılmasını istedi.

Güvenlik kamerası talebinin gerekçesi:

Vali Şahin, bölgede jandarmanın yoğun çaba harcadığını belirterek, tespit ve takibin etkinliğini artırmak amacıyla Ulualan Boğaz Sahili'ne güvenlik kameraları yerleştirilmesi talimatını verdi. Şahin, kameralardan elde edilecek görüntülerin plaka ve şahıs tespitinde yardımcı olacağını, böylece yasa dışı kum alımlarının önüne daha kolay geçilebileceğini vurguladı. Kaynaklara göre, "Önceki gün de kum hırsızları yakalandı" ifadesiyle sahada yapılan çalışmaların sonuç verdiğine işaret edildi.

Uygulama ve finansman:

Vali Şahin, talimatı uygulamaya geçirmek için Manavgat Kaymakamı Adil Karataş ile görüşerek maliyet konusunda çekinilmemesini söyledi. Sahadaki yetkililere dönerek 'Korkmayın parasını ben vereceğim. Acilen taktırın' dediği belirtildi. Bu beyan, kameraların kısa sürede devreye alınması niyetini netleştiriyor.

Yetkililer, sahada hem çevre koruma hem de suçla mücadele açısından kameralı takip sisteminin güvenlik güçlerinin işini kolaylaştıracağını ve suç odaklı girişimleri caydıracağını belirtiyor. Etkinlik organizatörleri ve yerel yönetim arasında yapılacak koordinasyonun ardından, kamera kurulumunun planlanıp uygulanacağı kaydedildi.

ANTALYA VALİSİ HULUSİ ŞAHİN, ULUALAN SAHİLİ&#039;NDE KIYI TEMİZLİĞİ ETKİNLİĞİNE KATILDI

ANTALYA VALİSİ HULUSİ ŞAHİN, ULUALAN SAHİLİ'NDE KIYI TEMİZLİĞİ ETKİNLİĞİNE KATILDI

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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