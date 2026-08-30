Vali Işın dumlupınar'da gençlerle zafer ruhunu paylaştı

Vali Işın Dumlupınar Zafer Kampı'nı ziyaret etti

Kütahya Valisi Musa Işın 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yılı etkinlikleri kapsamında Dumlupınar'da kurulan Zafer Kampı'nı ziyaret etti. Ziyarette vali ve il protokolü, kampı Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen program çerçevesinde inceledi. Kamp, Kütahya Gençlik Merkezi koordinasyonunda yürütülüyor ve gençlere Millî Mücadele ruhunu yerinde tanıma imkânı sağlıyor.

Gençlerle sohbet ve görüş alışverişi:

Kamp ateşi etrafında bir süre gençlerle sohbet eden Vali Işın, katılımcıların 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Büyük Zafer'in tarihî anlamına dair görüşlerini dinledi; gençlerin öneri ve taleplerini not aldı. Ziyarette Işın, gençlere seslenerek gece nöbet tutmanın sembolik önemine vurgu yaptı. Vali Işın'ın sözleri şöyle kaydedildi: "Öncelikle hepinizin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı tebrik ediyorum. Ecdadımıza yakışır bir şekilde bu gece burada nöbet tutmanız son derece anlamlı. Bu millî ruh ve şuur yaşadığı müddetçe, Allah’ın izniyle milletimiz ebediyen bağımsız kalacak ve bu topraklara hiçbir namahremin ayağı değmeyecektir."

Millî mirasa sahip çıkma vurgusu:

Işın, gençlerin ecdadın mirasına sahip çıktığını belirterek, Millî Mücadele ruhunun gelecek kuşaklara aktarılmasının önemine dikkat çekti. Vali'nin mesajında, şehitlerin hatırasına bağlılık ve milletin değerlerine sadakat ön plana çıktı: "Şehitlerimizin aziz hatırasına layık olmaya çalışıyoruz. İnşallah bu ruh, bütün gençlerimizde ve milletimizin her ferdinde sonsuza kadar yaşamaya devam edecektir. Bizler de ülkemize, milletimize, bayrağımıza, ezanımıza ve vatanımıza daima sahip çıkacağız."

Gençlerin kamp deneyimi ve kapanış:

Zafer Kampı'na katılan gençler, Dumlupınar'daki tarihî mekânları gezerek ve düzenlenen etkinliklere katılarak 30 Ağustos'un taşıdığı anlamı yerinde yaşama fırsatı buldu. Programın sonunda Vali Musa Işın katılımcılara ikramlarda bulundu ve gençlerin kampa katılımlarından dolayı teşekkür etti. Etkinlik, kamp ateşi etrafında gerçekleştirilen sohbetin ardından sona erdi.

KÜTAHYA VALİSİ MUSA IŞIN, 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI’NIN 104’ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜ ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA DUMLUPINAR’DA KURULAN ZAFER KAMPI’NI ZİYARET EDEREK GENÇLERLE BİR ARAYA GELDİ.