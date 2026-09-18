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Vali İsmail Ustaoğlu'ndan gazilere ziyaret ve minnet vurgusu

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, 19 Eylül Gaziler Günü'nde iki gaziler derneğini ziyaret ederek gazilere minnet ve şükran duygularını iletti.

GİRİŞ: 18 Eylül 2026 - 20:46

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Vali İsmail Ustaoğlu'ndan gazilere ziyaret ve minnet vurgusu

ziyaret programı:

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, 19 Eylül Gaziler Günü kutlama programı kapsamında Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği ile Türkiye Muharip Gaziler Derneği'ni ziyaret etti. Ziyaretler, gazilerle buluşma ve onların taleplerini dinleme amacı taşıdı.

Vali Ustaoğlu'nun heyetinde yapılan görüşmelerde, dernek temsilcileriyle sohbetler gerçekleştirilirken gazilerin günlük yaşamına ve hatıralarına saygı gösterildi. Ziyaretler aynı zamanda devletin gazilere yönelik şükran ve desteğini somut olarak ifade etme fırsatı sundu.

valinin mesajı:

Ustaoğlu, konuşmasında tarihsel sorumluluğa vurgu yaparak milletin hürriyeti ve onurunun korunmasında gazilerin rolüne dikkati çekti. Konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Böyle anlamlı günlerin vatanın bölünmez bütünlüğü, milletimizin birlik ve beraberliği, huzur ve güvenliği için en değerli varlıklarını feda etmekten çekinmeyen kahraman gazilerimize minnet ve şükran duygularımızı ifade etmenin naçiz bir vesilesi olarak görüyorum".

Ziyaret sonunda Vali Ustaoğlu, gazilere sağlık ve esenlik temennisinde bulunarak onların fedakârlıklarının unutulmayacağını ve toplum nezdinde saygı görmeye devam edeceğini vurguladı.

VALİ İSMAİL USTAOĞLU&#039;NDAN GAZİLERE ANLAMLI ZİYARET

VALİ İSMAİL USTAOĞLU'NDAN GAZİLERE ANLAMLI ZİYARET

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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