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Vali Kartal itfaiyecilerle buluştu

Uşak'ta Vali Serdar Kartal, 25 Eylül-1 Ekim Yangından Korunma ve İtfaiyecilik Haftası'nda itfaiye ekibiyle buluşup görev ve çalışmaları değerlendirdi.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 14:50

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EDİTÖR: Aslı Han

Vali Kartal itfaiyecilerle buluştu

Vali Kartal itfaiyecileri kabul etti

Uşak'ta 25 Eylül-1 Ekim Yangından Korunma ve İtfaiyecilik Haftası kapsamında Belediye Başkan Vekili Hatice Terekeci Özkan ve itfaiye personeli, Vali Serdar Kartal'ı ziyaret etti. Ziyarette itfaiyecilik mesleğinin önemine ve ekiplerin yangın, afet ile kurtarma çalışmaları sırasındaki rolleri üzerine değerlendirmeler yapıldı.

görüşmede ele alınan başlıklar:

Toplantıda öncelikle can ve mal güvenliği için yürütülen çalışmalar, eğitim ve hazırlık süreçleriyle ilgili bilgi paylaşımı yapıldı. İtfaiye ekiplerinin sadece yangın müdahalesi değil, aynı zamanda afet ve kurtarma operasyonlarında da kritik sorumluluklar üstlendiği vurgulandı. Katılımcılar, saha deneyimleri ve ekiplerin ihtiyaçları üzerine görüş alışverişinde bulundu.

valinin teşekkür ve kutlama mesajı:

Vali Kartal, gece gündüz demeden görev yapan itfaiyecilerin vatandaşların zor anlarında yanında olduğuna dikkat çekti. Görevlerini cesaret, fedakârlık ve özveriyle yerine getiren personele teşekkür eden Kartal, Yangından Korunma ve İtfaiyecilik Haftası'nı kutladı ve tüm itfaiye çalışanlarına görevlerinde sağlık ile başarı diledi.

UŞAK&#039;TA YANGINDAN KORUNMA VE İTFAİYECİLİK HAFTASI DOLAYISIYLA BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ HATİCE...

UŞAK'TA YANGINDAN KORUNMA VE İTFAİYECİLİK HAFTASI DOLAYISIYLA BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ HATİCE TEREKECİ ÖZKAN VE İTFAİYE PERSONELİ, VALİ SERDAR KARTAL'I ZİYARET ETTİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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