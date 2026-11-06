Vali Kartal'dan belediye başkan vekili Özkan'a ziyaret

Vali Kartal ve Başkan vekili Özkan bir araya geldi

Uşak Valisi Serdar Kartal, Uşak Belediye Başkan Vekili Hatice Terekeci Özkan'ı makamında ziyaret etti. Gerçekleşen görüşmede kent genelinde yürütülen belediye hizmetleri ve hayata geçirilen projeler ele alındı.

yürütülen çalışmaların değerlendirilmesi:

Ziyarette, belediye tarafından sürdürülen hizmetlerin kapsamı ve devam eden çalışmalar hakkında karşılıklı bilgi paylaşımı yapıldı. İlgili birimlerin koordinasyonu ve projelerin vatandaşa etkileri üzerinde duruldu.

iş birliği ve teşekkür mesajı:

Karşılıklı görüş alışverişinin yapıldığı buluşmada, yerel yönetim ile valilik arasındaki iş birliğinin önemi vurgulandı. Belediye Başkan Vekili Hatice Terekeci Özkan, nazik ziyaret nedeniyle Vali Serdar Kartal'a teşekkür etti.

Toplantı, kent hizmetlerinin etkin yürütülmesi ve ortak çalışmaların koordinasyonu hedefiyle olumlu bir değerlendirme ile sonlandırıldı.

UŞAK VALİSİ SERDAR KARTAL, BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ HATİCE TEREKECİ ÖZKAN’I MAKAMINDA ZİYARET EDEREK KENT GENELİNDE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR VE BELEDİYE HİZMETLERİ HAKKINDA BİLGİ ALDI