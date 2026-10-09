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Vali Kızılkaya şehit aileleriyle dayanışma ziyaretinde bulundu

Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, Kızlar Tepesi'ndeki programda şehit anneleri, eşleri ve çocuklarıyla bir araya gelip taleplerini dinledi, destek verdi.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 13:45

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Vali Kızılkaya şehit aileleriyle dayanışma ziyaretinde bulundu

siirt valisi şehit ailelerini ağırladı

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya, Siirt Belediyesi Kızlar Tepesi sosyal tesislerinde düzenlenen programda şehit anneleri, eşleri ve çocuklarını kabul etti.

programın katılımcıları ve süreci:

Programa şehit ailelerinin yanı sıra AK Parti Siirt İl Başkanı Av. Abdulhekim Gider ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sabri Sidar katıldı. Vali Kızılkaya, ailelerle tek tek sohbet ederek taleplerini ve beklentilerini dinledi, yakın ilgi gösterdi.

valinin mesajı ve devletin vefası:

Vali Kızılkaya, şehitlerin geride bıraktığı ailelerin devlet ve millet için en kıymetli emanet olduğunu vurguladı. "Şehitlerimizin bizlere bıraktığı en kıymetli emanet olan ailelerinin yanında olmak, onların huzur ve refahını gözetmek hepimizin ortak sorumluluğudur. Aziz şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkmak, millet olarak onlara olan vefa borcumuzun bir gereğidir. Devletimiz, dün olduğu gibi bugün de şehit ailelerimizin yanında olmaya devam edecektir" dedi.

Program, Vali Kızılkaya ve eşi Nurten Kızılkaya’nın şehit aileleriyle hatıra fotoğrafı çektirmesi ve ailelerin uğurlanmasının ardından sona erdi.

SİİRT VALİSİ VE BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ DR. KEMAL KIZILKAYA İLE EŞİ NURTEN KIZILKAYA, “AİLE YILI”...

SİİRT VALİSİ VE BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ DR. KEMAL KIZILKAYA İLE EŞİ NURTEN KIZILKAYA, “AİLE YILI” ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA AZİZ ŞEHİTLERİN ANNELERİNİ, EŞLERİNİ VE ÇOCUKLARINI AĞIRLADI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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