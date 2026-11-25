Vali Köşger'den taziye mesajı
Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger, Eskişehir'de meydana gelen helikopter kazasında şehit düşen Sarayköylü pilot için bir taziye mesajı yayımladı.
Şehidin kimliği ve taziye içeriği:
Mesajda şehidin kimliği Hava Pilot Astsubay Başçavuş Hv. P. Asb. Bçvş. Volkan Demirhan olarak belirtilirken, Vali Köşger şehide Yüce Allah'tan rahmet; kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetlerine ve Denizli halkına başsağlığı diledi.
Vali Köşger'in ifadeleri
Vali Köşger mesajında, Eskişehir'deki helikopter kazasında şehit düşen kahraman askerlerimizden Sarayköylü hemşehrimiz Hava Pilot Astsubay Başçavuş Volkan Demirhan'a yüce Allah'tan rahmet; kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize, Denizlili hemşehrilerimize başsağlığı diliyorum. Aziz milletimizin ve Denizli'mizin başı sağ olsun.
Taziye mesajı, ilçede ve kent genelinde üzüntüyle karşılandı. Vali Köşger, açıklamasında şehidin ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileğini yineleyerek, toplumun acısını paylaştıklarını vurguladı.
ESKİŞEHİR’DEKİ HELİKOPTER KAZASINDA ŞEHİT DÜŞEN HV. P. ASB. BÇVŞ. VOLKAN DEMİRHAN İÇİN DENİZLİ VALİSİ YAVUZ SELİM KÖŞGER BAŞSAĞLIĞI MESAJI YAYIMLADI.
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