Vali Küçük arkeoloji müzesi inşaatında son durumu değerlendirdi

Vali Abdullah Küçük alanda inceleme yaptı

Adıyaman’da yapımı süren arkeoloji müzesi inşaatında incelemelerde bulunan Vali Abdullah Küçük, proje sorumluları ve yetkililerden çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı. Yapımın, mevcut müze binasıyla uyumlu bir komplekste hizmet vermesi planlanıyor.

Yapım sürecinde son durum

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan proje kapsamında yükselen yeni müze binasının tamamlanmasıyla birlikte, Adıyaman’ın binlerce yıllık tarihinin ve arkeolojik zenginliklerinin daha kapsamlı şekilde sergilenmesi hedefleniyor. İnceleme sırasında sahadaki fiziki ilerleme, kullanılan malzeme kalitesi ve iş programı değerlendirildi.

Kentin kültürel mirasına katkı

Projenin, birden çok medeniyete ev sahipliği yapan Adıyaman’ın tarihî ve kültürel mirasının korunması ile gelecek kuşaklara aktarılmasında önemli olduğu vurgulandı. Müzenin tamamlanmasıyla tarihi eserlerin ziyaretçilere sunulmasının ve kentin kültür turizmi potansiyelinin daha geniş kitlelere tanıtılmasının amaçlandığı belirtildi.

Yetkililer, yeni müze binasının kentin kültürel altyapısını güçlendireceğini ve Adıyaman’ın tarihî zenginliklerinin ön plana çıkarılmasına katkı sağlayacağını ifade etti.

ADIYAMAN’DA YAPIMI DEVAM EDEN ARKEOLOJİ MÜZESİ İNŞAATINDA ÇALIŞMALAR SÜRERKEN, VALİ ABDULLAH KÜÇÜK İNŞAAT ALANINDA İNCELEMELERDE BULUNDU.