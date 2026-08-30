Vali Küçük esnafla yüz yüze görüştü: talepler masaya yatırıldı

Vali ve heyetin Besni ziyareti

Adıyaman Valisi Abdullah Küçük ve beraberindeki heyet Besni ilçesinde esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi. Ziyarette Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın ile AK Parti Adıyaman Milletvekili Hüseyin Özhan de hazır bulundu.

Esnafla birebir görüşmeler:

Heyet, Besni Millet Bahçesi çevresinde faaliyet gösteren esnafı tek tek dolaşarak iş yeri sahipleriyle sohbet etti. Görüşmelerde esnafın saha deneyimleri, günlük işlemler sırasında yaşanan sıkıntılar ve bölgeye ilişkin öneriler aktarıldı.

Geri bildirim ve temenniler:

Vali Küçük, esnaftan gelen talepler ve öneriler hakkında bilgi aldı; yürütülen çalışmaların esnaf açısından kolaylaştırılması yönünde notlar tutuldu. Ziyaretin sonunda Vali Abdullah Küçük, esnafa hayırlı, bereketli ve bol kazanç dileğinde bulundu.

Ziyaret, yerel yönetim ve esnaf arasında doğrudan iletişimi güçlendirmeyi amaçlayan, taleplerin sahadan alınarak değerlendirilmesine yönelik bir adım olarak kayda geçti.

ADIYAMAN VALİSİ ABDULLAH KÜÇÜK VE BERABERİNDEKİ HEYET BESNİ İLÇESİNDE ESNAFLARLA BİR ARAYA GELDİ.