Vali muhtarlara çağrı yaptı: talepler koordinasyonla çözülecek

Vali Akbıyık muhtarlarla bir araya geldi

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Milas ilçesinde görev yapan mahalle muhtarlarıyla bir toplantı düzenleyerek mahallelerin ihtiyaç, talep ve önerilerini dinledi. Toplantıya Milas Kaymakamı Vural Karagül de katıldı.

toplantının odağı:

Görüşmede mahallelerin altyapı, kamu yatırımları, çevre, tarım ve asayiş başta olmak üzere çeşitli alanlardaki sorun ve ihtiyaçlar ele alındı. Muhtarlar mahallelerine ilişkin öncelikli taleplerini ve önerilerini sözlü olarak iletti.

taleplerin takibi ve koordinasyon:

Vali Akbıyık, kamu hizmetlerinin vatandaşlara hızlı ve etkin biçimde ulaştırılmasında muhtarlarla kurulan koordinasyonun önemine vurgu yaptı. İletilen taleplerin ilgili kurumlar nezdinde titizlikle takip edileceğini belirtti.

Toplantıda öne çıkan ihtiyaçların çözümü için kurumlar arasında koordinasyonun sağlanacağı, çalışmalara öncelik verileceği ve muhtarlarla iletişimin sürdürülmesi kararlaştırıldı. Muhtarların ilettiği önerilerin uygulamaya geçirilmesi için gerekli iş akışlarının takip edileceği ifade edildi.

Vali Akbıyık’ın açıklamaları, yerel yönetimlerle merkezi kurumlar arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesine odaklandı; mahalle düzeyindeki somut ihtiyaçların çözümü için yapılacak adımların hızlandırılacağı belirtildi.

MUĞLA VALİSİ DR. İDRİS AKBIYIK, MİLAS İLÇESİNDE GÖREV YAPAN MAHALLE MUHTARLARIYLA BİR ARAYA GELEREK MAHALLELERİN İHTİYAÇ, TALEP VE ÖNERİLERİNİ DİNLEDİ.