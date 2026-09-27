Vali Polat doğayla iç içe: Susuz Şelalesi'nde ziyaretçilerle sohbet

Vali Polat'ın ziyareti:

Kars Valisi Ziya Polat, Susuz Şelalesi Mesire Alanı'nı ziyaret ederek piknik yapan vatandaşlarla bir araya geldi. Ziyarette Polat, vatandaşların hal ve hatırını sordu, taleplerini dinledi ve bölgeye ilişkin görüş alışverişinde bulundu. Samimi sohbetler sırasında ziyaretçilerle birlikte doğanın keyfini çıkardı ve yetkililere iletilmek üzere notlar aldı.

Susuz Şelalesi'nin turizm çekiciliği:

Susuz ilçesinde bulunan Susuz Şelalesi, özellikle yaz aylarında yoğun ilgi görüyor. Bölgenin eşsiz doğası, serin havası, yeşil alanları ve su sesinin oluşturduğu atmosfer, ziyaretçilere şehir hayatından uzaklaşma imkânı sunuyor. Mesire alanı, yerli ve yabancı ziyaretçilerin yanı sıra hafta sonları ailelerin ve doğaseverlerin uğrak noktasına dönüşüyor.

Şelalenin çevresindeki düzenlemeler ve doğal manzara, bölgenin turizm potansiyeline katkı sağlıyor. Ziyaret sırasında ortaya çıkan görüntüler, alandaki samimi atmosferi ve ziyaretçilerin doğayla kurduğu bağı yansıtıyor. Vali Polat'ın bölge ziyaretleri, hem vatandaşla yakın iletişimin hem de mesire alanlarının tanıtımının önemine işaret ediyor.

Ziyaretin ardından Susuz Şelalesi'ni tercih edenlerin doğanın sunduğu huzuru yaşamaya devam ettiği, yetkililerin ise bölgenin korunması ve geliştirilmesi için çalışmaları sürdürdüğü belirtildi.

VALİ POLAT, SUSUZ ŞELALESİ’NDE VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELDİ(KARS-İHA)