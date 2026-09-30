Vali Polat Gülahmet Aytemiz Güzel Sanatlar Lisesi'nde öğrencilerle buluştu

Vali Polat'ın ziyareti:

Kars Valisi Ziya Polat, Gülahmet Aytemiz Güzel Sanatlar Lisesi'ni ziyaret ederek sınıfları gezdi ve öğrencilerle sohbet etti. Polat, öğrencilerin eğitim süreçleri ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Okulda yürütülen sanatsal faaliyetler yerinde incelendi.

Öğrenci çalışmaları ve değerlendirme:

Vali Polat, öğrencilerin hazırladığı eserleri yakından inceleyerek öğretmenlerden projelerin içeriği ve uygulama süreci hakkında bilgi aldı. Gençlerin sanat alanındaki üretimleri ve eğitim ihtiyaçları ziyaretin odak noktası oldu.

Görüşmelerde, okulun eğitim faaliyetleri ve düzenlenen sanatsal etkinliklerin öğrencilerin gelişimine katkısı üzerinde duruldu. İlgili yetkililerle yapılan değerlendirmelerde, sanat eğitimine verilen desteğin sürdürülmesi gerektiği vurgulandı.

Ziyaret boyunca Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Osman Urlunç da Vali Polat'a eşlik etti ve okul yönetimiyle yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi alışverişinde bulundu.

VALİ POLAT, GÜZEL SANATLAR LİSESİ’NDE ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU(KARS-İHA)