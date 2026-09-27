Vali Polat köy yollarını çocukların eşliğinde yerinde inceledi

saha çalışmaları:

Kars Valisi Ziya Polat, Susuz ilçesinde Silindirle Sıkıştırılmış Beton (SSB) yöntemiyle yapılarak vatandaşların hizmetine sunulan köy yollarında incelemelerde bulundu. İncelemede beraberindeki Susuz Kaymakamı Furkan Öztürk ile birlikte İncilipınar ve Kırkpınar köylerine gidildi ve yürütülen çalışmaların durumu yetkililerden dinlendi.

köy çocukları ve halkla buluşma:

İncelemeler sırasında köy çocukları Vali Polat'ın yanına gelerek kendisine eşlik etti; ziyaret sırasında oluşan görüntüler sıcak anlara sahne oldu. Polat, çocuklarla yakından ilgilenip sohbet ederek onların ulaşım ve günlük yaşamla ilgili beklentilerini dinledi.