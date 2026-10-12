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Vali sahada: Erzincan'da EŞOT taksi durağında esnafla buluşma

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, EŞOT Taksi Durağı'nı ziyaret ederek taksici esnafıyla sohbet etti ve onlara hayırlı işler diledi.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 17:52

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Vali sahada: Erzincan'da EŞOT taksi durağında esnafla buluşma

Vali Aydoğdu'dan taksi durağı ziyareti

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, kent merkezinde faaliyet gösteren EŞOT Taksi Durağı'na bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarette Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Emre Canpolat ile İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Cavit Şireci de hazır bulundu.

Esnafla sohbet ve temenniler:

Vali Aydoğdu, taksici esnafıyla bir süre sohbet etti. Görüşme sırasında mesleki konular ve günlük iş akışına ilişkin kısa bir değerlendirme yapıldı ve Aydoğdu, esnafa hayırlı işler diledi.

Ziyaret, yerel yöneticilerin sahada esnafla doğrudan temas kurduğu bir buluşma olarak kayda geçti; katılımcılar arasında gerçekleşen sohbetler, taksi durağının gündemine ilişkin doğrudan iletişim fırsatı sundu.

VALİ AYDOĞDU’DAN TAKSİCİ ESNAFINA ZİYARET

VALİ AYDOĞDU’DAN TAKSİCİ ESNAFINA ZİYARET

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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