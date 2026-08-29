Vali Sözer saha ziyaretlerinde vatandaşın nabzını tuttu

Vali Sözer kahvehane ziyaretinde vatandaşlarla buluştu

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, kent merkezinde çevredeki esnaf ve vatandaşlarla selamlaştıktan sonra bir kahvehaneye geçerek çay eşliğinde sohbet etti. Ziyarette vatandaşların talep, öneri ve görüşleri dinlendi; dile getirilen konular üzerine karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Sohbetin içeriği:

Vatandaşlarla yürütülen görüşmelerde öncelikle günlük yaşamı etkileyen talepler ve yerel ihtiyaçlar ele alındı. Sözer, dinleme sürecine önem verdiklerini belirterek iletişimin sorunların çözümünde ilk adım olduğunu vurguladı. Toplantı atmosferi samimi bir sohbet niteliğindeydi ve görüşler doğrudan not alındı.

Devam eden iletişim vurgusu:

Ziyaret sırasında Sözer, doğrudan iletişime verdiği önemi açıkça ifade etti. Vali Sözer, "Vatandaşlarımızla bir araya gelmek, onların talep ve önerilerini doğrudan dinlemek bizim için çok kıymetli. Bilecik’imizin her noktasında hemşerilerimizle buluşmaya, onların yanında olmaya devam edeceğiz" dedi. Bu açıklama, il genelinde benzer buluşmaların süreceğine işaret etti.

Yetkililer, bu tür saha görüşmelerinin yönetimle yurttaşlar arasındaki bağı güçlendirdiğini ve yerel taleplerin hızlı şekilde değerlendirilmesine katkı sağladığını belirtiyor. Vali Sözer’in programına ilişkin, benzer ziyaretlerin Bilecik’in farklı noktalarında devam edeceği kaydedildi.

VALİ SÖZER, VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELDİ