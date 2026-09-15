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Vali Sözer'den ahilik vurgusu: esnafın emeği gelecek nesillere taşınmalı

Vali Faik Oktay Sözer, 39. Ahilik Haftası'nda oda başkanları ve esnaf temsilcilerini kabul ederek Ahiliğin dürüstlük ve dayanışma ilkelerini vurguladı.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 13:24

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Vali Sözer'den ahilik vurgusu: esnafın emeği gelecek nesillere taşınmalı

Bilecik valisi kabulde ahilik kültürüne vurgu yaptı

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, 39. Ahilik Haftası dolayısıyla makamında Ticaret İl Müdürü Şinasi Balta, oda başkanları, temsilciler ile ilin ahisini kabul etti.

Kabulde öne çıkan konular:

Sözer, kabulde Ahilik kültürünün geçmişten günümüze taşıdığı değerler ile esnaf ve sanatkârların kentin ekonomik ve sosyal hayatına katkıları hakkında değerlendirmelerde bulundu. Toplantıda Ahiliğin dürüstlük, dayanışma, kardeşlik, helal kazanç ve güzel ahlak anlayışının önemine dikkat çekildi.

Valinin mesajı:

Bu köklü geleneğin gelecek nesillere aktarılmasının önemine vurgu yapan Vali Sözer, "Tüm esnaf ve sanatkârlarımıza hayırlı işler, bereketli kazançlar diliyorum" dedi.

Görüşmede, esnaf ve sanatkârların il ekonomik ve sosyal yaşamına katkılarının önemi bir kez daha vurgulandı ve Ahilik değerlerinin korunup yaşatılmasının gerekliliği üzerinde duruldu.

VALİ SÖZER, AHİLİK HAFTASI HEYETİNİ KABUL ETTİ

VALİ SÖZER, AHİLİK HAFTASI HEYETİNİ KABUL ETTİ

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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