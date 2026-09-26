Vali Sözer'den itfaiyecilere destek ve teşekkür

Vali Sözer itfaiye personeliyle bir araya geldi

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, İtfaiye Haftası kapsamında Bilecik Belediyesi İtfaiye Müdürü Fatih Zeyhan ve beraberindeki itfaiye personelini makamında kabul etti. Kabul sırasında Müdür Zeyhan, teşkilatın yürüttüğü çalışmalar ve saha uygulamaları hakkında Vali Sözer'e bilgi verdi.

buluşmanın içeriği:

Görüşmede, yangın müdahalesi, afet yönetimi ve acil durumlara hazırlık konuları ele alındı. Söylenenlere göre itfaiye teşkilatı, olaylara hızlı müdahale ve vatandaşların can ile mal güvenliğinin sağlanması açısından kritik görev üstleniyor. Kabul, karşılıklı bilgi paylaşımı ve ihtiyaçların değerlendirilmesine olanak sağladı.

valinin mesajı:

Vali Faik Oktay Sözer itfaiye personelinin fedakârca çalışmalarına vurgu yaparak, yangın ve afetlerle mücadelede teşkilatın taşıdığı önemi dile getirdi. Sözer, tüm itfaiye personelinin İtfaiye Haftası'nı kutlayarak görevlerinde başarı ve kolaylıklar diledi ve ekibin gece gündüz çalışmasının toplum güvenliği için hayati olduğunu belirtti.

Toplantı, itfaiye teşkilatının sahadaki deneyimlerinin yönetime aktarılması ve hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik adımların değerlendirilmesiyle son buldu. Vali Sözer'in kutlama ve teşvik sözleri, personelde moral ve motivasyonu güçlendirmeyi amaçladı.

VALİ SÖZER, İTFAİYE PERSONELİYLE BİR ARAYA GELDİ