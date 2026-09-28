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Vali Taşolar spatulayla sahada temizlik seferberliğine örnek oldu

Iğdır Valisi M. Fırat Taşolar, 'Benim Şehrim, Benim Evim' seferberliğinde spatulayla ağaç diplerindeki otları tek tek temizledi.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 09:34

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EDİTÖR: Aslı Han

Vali Taşolar spatulayla sahada temizlik seferberliğine örnek oldu

Yerel seferberliğe sahadan destek:

Iğdır Valisi M. Fırat Taşolar, Iğdır Valiliği koordinasyonunda yürütülen çevre temizliği kampanyasına bizzat katılarak örnek bir çalışma sergiledi. 'Benim Şehrim, Benim Evim' mottosuyla başlatılan seferberlik kapsamında, kent genelinde temiz ve düzenli bir çevre oluşturulması hedefleniyor.

Seferberliğin kapsamı:

Çalışmalar, kamu kurumlarının kendi birimleri bünyesinde her gün düzenli olarak sürdürüyor. Yerel yönetimler ve kurum personeliyle eş zamanlı yürütülen bu girişim, vatandaşların ortak yaşam alanlarının düzenlenmesini amaçlıyor. Seferberliğin ana vurgusu, şehir genelinde sürdürülebilir temizlik ve düzen sağlamak.

Vali Taşolar'ın çalışmadaki titizliği:

Taşolar, bu kez eline spatula alarak ağaçların etrafındaki otları tek tek temizledi. Vali Taşolar'ın temizlik sırasında gösterdiği titizlik ve alandaki çalışmaya doğrudan katılımı, seferberliğe verilen önemi gözler önüne serdi.

IĞDIR VALİSİ M. FIRAT TAŞOLAR, KENTTEKİ TEMİZLİK SEFERBERLİĞİNDE SPATULAYLA AĞAÇLARIN ETRAFINDAKİ...

IĞDIR VALİSİ M. FIRAT TAŞOLAR, KENTTEKİ TEMİZLİK SEFERBERLİĞİNDE SPATULAYLA AĞAÇLARIN ETRAFINDAKİ OTLARI TEK TEK TEMİZLEDİ

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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