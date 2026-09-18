Vali Tavlı: gazi milletin mirası birlik ve fedakarlıkla yaşatılacak

Gaziler Günü için yapılan kabul ve buluşma

Samsun Valisi Orhan Tavlı, 19 Eylül Gaziler Günü vesilesiyle kentteki gaziler ve şehit aileleri temsilcilerini kabul etti. Ziyaretler, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Samsun Şubesi, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Samsun Şubesi ve EMŞAV Samsun Şubesi yetkililerinin katılımıyla gerçekleşti. Kabulde Vali Yardımcısı Vekili ve Atakum Kaymakamı Murat Bulacak, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kemal Gümrükçü ile Müdür Yardımcısı Necmettin Aygün da hazır bulundu.

Ziyaretteki temsilciler ve vurgulanan konular:

Kabulde, Türkiye Harp Malulü Gaziler Derneği Samsun Şube Başkanı Necati Yılmaz ile yönetim kurulu üyeleri ve gaziler Arslan Şahin, Halil Argın, Süleyman Güler ve Celal Özer yer aldı. Türkiye Muharip Gaziler Derneği Samsun Şube Başkanı Ahmet Diril ile yönetim kurulu üyeleri ve gaziler Hulusi Torun, Ali Polat, Ramazan Çavuş ve Muzaffer Gürbüz de buluşmada bulundu. EMŞAV Samsun Şube Başkanı Kenan Kaptan ve yönetim kurulu üyeleri gaziler İbrahim Gökçek, İsmail Eken ve Ufuk Biçer ziyarette yer alan diğer isimler oldu.

Görüşmelerde, gazilerin ve şehit ailelerinin ülke için taşıdığı önem, gösterdikleri fedakârlıklar ve milli hafızadaki yerleri ön plana çıkarıldı. Katılımcılar, toplumsal dayanışma ve gazilere yönelik destek mekanizmalarının güçlendirilmesinin gerekliliği üzerinde durdu.

Vali Tavlı'nın mesajı: gazi anlayışı ve tarihsel vurgu

Vali Orhan Tavlı, yaptığı açıklamada Türk milletinin mazisinin şan ve şerefle dolu bir "gazi" millet olduğunu vurguladı. Tarihin dönüm noktalarına işaret eden Tavlı, milletin "Ölürsek şehit, kalırsak gazi oluruz" düsturu ile zorluklara göğüs gerdiğini belirtti. Konuşmasında 1071'den Çanakkale'ye, Milli Mücadele yıllarından terörle mücadeleye ve 15 Temmuz'a kadar uzanan örneklerle bu ruhun sürekliliğine dikkat çekti.

Tavlı, bugünün kazanımlarının arkasında aziz şehitlerin fedakârlığı ve kahraman gazilerin cesaretinin bulunduğunu söyleyerek, gazilik anlayışının milletin ortak mirası olduğunu ifade etti. Ayrıca gazilerin ve şehitlerin emaneti olan milli ve manevi değerlerin korunmasının, Türkiye Yüzyılı hedefi doğrultusunda toplumsal birlik için temel olduğuna işaret etti.

Anma ve teşekkür ifadeleri:

Vali Tavlı, 19 Eylül 1921 tarihinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e verilen mareşal rütbesi ve Gazi ünvanının 105. yıl dönümünü de anarak Gaziler Günü'nü kutladı. Konuşmasında, Milli Mücadele'nin ve Büyük Taarruz'un Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, TBMM üyeleri, gazi milletvekilleri, ordunun kahraman askerleri ile ebediyete intikal eden şehit ve gazilere minnet, şükran ve rahmetlerini sundu.

Özellikle İstiklal Madalyalı Samsun Mavnacılar Loncası mensupları ve Samsunlu Milli Mücadele kahramanları da anıldı; hayatta olan gazilere sağlık ve uzun ömür dilekleri iletildi.

Toplantı ve ziyaretler, gazilerin hatırlanması, onların ve yakınlarının ihtiyaçlarının gündemde tutulması ve toplumun birlik mesajının güçlendirilmesi amacıyla gerçekleştirildi. Vali Tavlı'nın mesajı, hem anma hem de geleceğe dönük sorumluluk çağrısı niteliğinde oldu; ülke çapında birlik, beraberlik ve fedakârlık vurgusu öne çıktı.

19 EYLÜL GAZİLER GÜNÜ DOLAYISIYLA TÜRKİYE HARP MALULÜ GAZİLER, ŞEHİT, DUL VE YETİMLERİ DERNEĞİ SAMSUN ŞUBESİ İLE TÜRKİYE MUHARİP GAZİLER DERNEĞİ SAMSUN ŞUBESİ YÖNETİCİLERİ VE GAZİLER, SAMSUN VALİSİ ORHAN TAVLI’YI ZİYARET ETTİ.