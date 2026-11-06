Vali Ustaoğlu Ensar Vakfı'nda eğitim ve kış faaliyetlerini değerlendirdi

vali ustaoğlu'nun ziyareti:

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Ensar Vakfı Balıkesir Şubesi'ni ziyaret etti. Ziyaret kapsamında Vali Ustaoğlu, Ensar Vakfı Balıkesir İl Başkanı Eşref Uslu ve vakıf yöneticileriyle bir araya geldi.

Samimi bir ortamda gerçekleşen görüşmede karşılıklı sohbet edildi ve vakıfta ağırlanmaktan duyulan memnuniyet ifade edildi; İl Başkanı Uslu, nazik ziyareti ve yakın ilgi dolayısıyla teşekkür etti.

vakfın çalışmalarına ilişkin bilgilendirme:

İl Başkanı Eşref Uslu, toplantıda vakfın Balıkesir'de yürüttüğü çalışmalar ve kış dönemi faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Görüşmede vakfın eğitim ve gençlere yönelik çalışmaları da ele alındı.

görüşmenin öne çıkan konuları:

Toplantıda eğitim ve gençlik odaklı faaliyetler ön plana çıktı; taraflar karşılıklı görüş alışverişinde bulunarak vakfın yerel çalışmaları üzerine değerlendirmelerde bulundu.

VALİ USTAOĞLU, ZİYARET KAPSAMINDA ENSAR VAKFI BALIKESİR İL BAŞKANI EŞREF USLU VE VAKIF YÖNETİCİLERİYLE BİR ARAYA GELDİ.