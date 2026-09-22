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Vali Vahdettin Özkan kriz masasında: yaralı öğrenciler ve aileleriyle görüştü

Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Turgutlu’daki silahlı saldırı sonrası kriz masası kurup yaralı öğrencileri ve ailelerini hastanede ziyaret etti ve bilgi aldı.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 13:13

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Vali Vahdettin Özkan kriz masasında: yaralı öğrenciler ve aileleriyle görüştü

Olay yerinde koordinasyon sağlandı:

Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Turgutlu’da okul önünde meydana gelen silahlı saldırının ardından olay yerine giderek ilk andan itibaren çalışmaları yerinde takip etti. Yetkililerden olayın gelişimi ve yürütülen müdahaleler hakkında bilgi alan Özkan, güvenlik ile sağlık ekiplerinin koordinasyonuna vurgu yaptı.

Hastane ziyaretleri ve sağlık durumu:

Vali Özkan, incelemelerin ardından Turgutlu Devlet Hastanesine geçti ve burada tedavi gören 8 yaralı öğrenciyi ziyaret etti. Öğrencilere geçmiş olsun dileklerini ileten Özkan, doktorlardan öğrencilerin tedavi süreçleri ve sağlık durumları hakkında bilgi aldı. Haberde belirtildiği üzere 3 öğrencinin hayati tehlikesi bulunduğu için Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesine sevk edildiği bilgisi doğrulandı.

Ailelerle görüşme ve soruşturmanın seyri:

Hastanede yaralıların yakınlarıyla görüşen Vali Özkan, velilere geçmiş olsun dileklerini iletti ve yürütülen tedavi çalışmalarına ilişkin yetkililerden bilgi aldı. Olayla ilgili adli ve idari soruşturmaların devam ettiği, ilgili kurumların konunun aydınlatılması için çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi. Özkan’ın kriz masası üzerinden koordinasyonu sağlayarak gelişmeleri yakından takip ettiği kaydedildi.

TURGUTLU’DA OKUL ÖNÜNDE MEYDANA GELEN SİLAHLI SALDIRININ ARDINDAN MANİSA VALİSİ VAHDETTİN ÖZKAN...

TURGUTLU’DA OKUL ÖNÜNDE MEYDANA GELEN SİLAHLI SALDIRININ ARDINDAN MANİSA VALİSİ VAHDETTİN ÖZKAN OLAYIN HEMEN SONRASINDA BÖLGEYE GİDEREK ÇALIŞMALARI YERİNDE TAKİP ETTİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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