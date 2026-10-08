Dolar 49,1320 -0,14%
Euro 55,1969 +0,20%
Bist 12.119,67 -0,03%
Altın Gram 6.549,77 +0,14%
EUR/USD 1,1187 -0,11%
Brent Petrol 104,06 +3,85%
--°

Vali Varol sokakta yüz yüze temas kurdu, esnafla dertleşti

Aydın Valisi Dr. Osman Varol, göreve başlayalı beş ay içinde Egemenlik Bulvarı'nda vatandaş ve esnafla sohbet ederek sorunlarını dinledi ve esnafa hayırlı kazançlar diledi.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 11:20

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Emre Koç

Vali Varol sokakta yüz yüze temas kurdu, esnafla dertleşti

Valilikten sahaya yapılan ziyaretler sürüyor

Dr. Osman Varol, Aydın'daki görevinin beşinci ayında da vatandaşlarla doğrudan iletişimi sürdürdü. Kent merkezinde yaptığı gezide önceliğini halkla buluşmaya veren Vali Varol, Egemenlik Bulvarı üzerinde hem mahalle sakinleriyle hem de esnafla sohbet etti.

yüz yüze temas: samimi sohbetler ve selamlaşma:

Vali Varol, gerçekleştirdiği görüşmelerde vatandaşların günlük yaşamına dair küçük büyük sıkıntılarını dinledi ve hal hatır sordu. Sokakta karşılaştığı kişilerle kısa sohbetler yapan Varol, esnafa hayırlı ve bereketli kazançlar diledi; bu yaklaşım kentte sıcak karşılandı.

esnafın geri dönüşü: teşekkür ve memnuniyet:

Egemenlik Bulvarı'ndaki esnaf ziyaretlerinde, işyeri sahipleri Vali Varol'un temasından memnuniyet duyduklarını belirterek teşekkür etti. Ziyaretler, yerel yönetim ile kentli arasındaki güven ve iletişimi güçlendirme çabalarının somut bir örneği olarak değerlendirildi.

Bu tür saha görüşmeleri, yöneticilerin yerel ihtiyaçları doğrudan görmesi ve hızlı geri bildirim alması açısından önem taşıyor. Aydın merkezinde süren buluşmaların önümüzdeki dönemde de devam etmesi bekleniyor.

AYDIN VALİSİ DR. OSMAN VAROL, SOKAK ÜZERİNDE VATANDAŞLARLA SOHBET ETTİ, ESNAFLARIN SORUNLARINI...

AYDIN VALİSİ DR. OSMAN VAROL, SOKAK ÜZERİNDE VATANDAŞLARLA SOHBET ETTİ, ESNAFLARIN SORUNLARINI DİNLEDİ

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Fatih'te kayıp medrese arkeolojik izlere sadık kalarak yeniden hayat buldu
images

Aydın’da iş birliği vurgusu: başkan Çerçioğlu'na emniyet müdüründen ziyaret
images

Anka Hastanesi anne adaylarına normal doğum ve emzirme konusunda yol gösterdi
images

Mevsim geçişlerinde gribe karşı korunma rehberi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Sultangazi ve Aşkale arasında kültür ve dayanışma ağı

İnegöl'ün denetimde öne çıkan performansı: sosyal hizmetten dijitale örnek uygulamalar

Vezirköprü'de amatör spor haftasında gençlik korteji coşkusu

Ferizli mahalle sakinleri kokarca istilasına karşı tavuk ve hindilerle savaşıyor

TREND HABERLER

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Gençler askerlerle aynı safta buluştu: 'Mehmetçik ile Bir Gün' deneyimi

Rektör Kuyrukluyıldız birlikte çalışmanın önemini personelle kahvaltıda vurguladı