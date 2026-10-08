Vali Varol sokakta yüz yüze temas kurdu, esnafla dertleşti

Valilikten sahaya yapılan ziyaretler sürüyor

Dr. Osman Varol, Aydın'daki görevinin beşinci ayında da vatandaşlarla doğrudan iletişimi sürdürdü. Kent merkezinde yaptığı gezide önceliğini halkla buluşmaya veren Vali Varol, Egemenlik Bulvarı üzerinde hem mahalle sakinleriyle hem de esnafla sohbet etti.

yüz yüze temas: samimi sohbetler ve selamlaşma:

Vali Varol, gerçekleştirdiği görüşmelerde vatandaşların günlük yaşamına dair küçük büyük sıkıntılarını dinledi ve hal hatır sordu. Sokakta karşılaştığı kişilerle kısa sohbetler yapan Varol, esnafa hayırlı ve bereketli kazançlar diledi; bu yaklaşım kentte sıcak karşılandı.

esnafın geri dönüşü: teşekkür ve memnuniyet:

Egemenlik Bulvarı'ndaki esnaf ziyaretlerinde, işyeri sahipleri Vali Varol'un temasından memnuniyet duyduklarını belirterek teşekkür etti. Ziyaretler, yerel yönetim ile kentli arasındaki güven ve iletişimi güçlendirme çabalarının somut bir örneği olarak değerlendirildi.

Bu tür saha görüşmeleri, yöneticilerin yerel ihtiyaçları doğrudan görmesi ve hızlı geri bildirim alması açısından önem taşıyor. Aydın merkezinde süren buluşmaların önümüzdeki dönemde de devam etmesi bekleniyor.

AYDIN VALİSİ DR. OSMAN VAROL, SOKAK ÜZERİNDE VATANDAŞLARLA SOHBET ETTİ, ESNAFLARIN SORUNLARINI DİNLEDİ