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Vali yardımcısı Muammer Balcı izindeyken kalp krizinden vefat etti

Zonguldak Vali Yardımcısı Muammer Balcı, emeklilik başvurusunun ardından izne ayrıldığı sırada İstanbul'da geçirdiği kalp krizi sonucu 57 yaşında vefat etti.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 11:17

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Vali yardımcısı Muammer Balcı izindeyken kalp krizinden vefat etti

Vali yardımcısının vefatı:

Muammer Balcı, Zonguldak Vali Yardımcılığı görevini yürütüyordu. 57 yaşındaki Balcı, İstanbul'da sabaha karşı geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Bir süre önce emeklilik dilekçesi vererek izne ayrıldığı, vefatının ardından otopsi işlemleri için morga kaldırıldığı bildirildi.

görev ve izne ayrılma süreci:

Balcı'nın emeklilik talebinde bulunduğu ve izne ayrıldığı öğrenildi. Görev süresi boyunca il ve hemşehrilere yönelik hizmetleriyle tanınan Balcı'nın ani vefatı, mülki idare camiasında üzüntü yarattı.

validen taziye mesajı:

Vali Osman Hacıbektaşoğlu, sosyal medya hesabından şu ifadeleri paylaştı: "Zonguldak Vali Yardımcımız, kıymetli mesai arkadaşımız Muammer Balcı geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etmiştir. Görev süresi boyunca ilimize ve hemşehrilerimize özveriyle hizmet eden merhum Vali Yardımcımız Muammer Balcı’ya Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına, çalışma arkadaşlarımıza ve mülki idare camiamıza sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun."

ZONGULDAK VALİ YARDIMCISI MUAMMER BALCI, 57 YAŞINDA KALP KRİZİ GEÇİREREK VEFAT ETTİ. EMEKLİLİK...

ZONGULDAK VALİ YARDIMCISI MUAMMER BALCI, 57 YAŞINDA KALP KRİZİ GEÇİREREK VEFAT ETTİ. EMEKLİLİK DİLEKÇESİ VEREN BALCI’NIN İZNE AYRILDIĞI ÖĞRENİLDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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