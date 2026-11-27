valilik temsilinden taziye ziyareti:

Erzincan'da Vali Yardımcısı Rümeysa Sena Kurt, şehit Ahmet Aytekin'in kız kardeşini ziyaret etti. Ziyaret, aile ile dayanışma ve vefa amacıyla gerçekleştirildi.

Erzincan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre görüşmede, ailenin durumuna ilişkin hassasiyetler paylaşıldı ve kamu kurumlarının destekleri teyit edildi.

selamların iletilmesi ve anma:

Ziyarette, şehidin ailesine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı ve Erzincan Valisi'nin selamları iletildi. Şehit Ahmet Aytekin'in hatırası yad edilerek ruhu için dua edildi.

Açıklamada ayrıca, şehit Ahmet Aytekin'in rahmet, minnet ve şükranla anıldığı vurgulandı.

ERZİNCAN’DA VALİ YARDIMCISI RÜMEYSA SENA KURT, ŞEHİT AHMET AYTEKİN’İN KIZ KARDEŞİNİ ZİYARET ETTİ