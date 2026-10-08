vali yardımcısının cansız bedeni termal tesiste bulundu; olay intihar olarak kayda geçti

olayın gelişimi

Afyonkarahisar kent merkezindeki bir termal tesiste meydana gelen olayda, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri İhsan Ayrancı silahla ağır yaralı olarak bulundu. İlk müdahalenin ardından Ayrancı ambulansla hastaneye kaldırıldı ancak yapılan yoğun tıbbi müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

hastanedeki müdahale:

Sağlık ekiplerinin hastanede gerçekleştirdiği müdahaleler sonucu Ayrancı kurtarılamadı. Olay yerindeki ve hastanedeki ilk incelemelerin ardından cenaze, otopsi için Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna sevk edildi.

inceleme ve soruşturma:

Olay yeri inceleme ekiplerinin bulgularına göre Ayrancı'nın kendi adına kayıtlı beylik silahıyla kafasına tek el ateş ettiği belirlendi. Cumhuriyet savcılığı ve emniyet ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma yürütüyor; balistik ve adli tıp incelemeleri sürüyor.

Afyonkarahisar Valisi Naci Aktaş, İl Emniyet Müdürü Gökhan Demirtola ve ilgili kurum müdürleri olay yerinde ve hastanede incelemelerde bulunup bilgi aldı. Valiliğin resmi sosyal medya hesabından yayımlanan başsağlığı mesajında yaşanan üzüntü dile getirildi.

Evli ve iki çocuk babası olduğu belirtilen Ayrancı'nın ölümüyle ilgili soruşturma devam ediyor; adli ve teknik inceleme sonuçları kamuoyuyla paylaşılacak.

AFYONKARAHİSAR'DA SİLAHLA VURULMUŞ HALDE AĞIR YARALI OLARAK HASTANEYE KALDIRILAN VALİ YARDIMCISI İHSAN AYRANCI'NIN İNTİHAR ETTİĞİ ORTAYA ÇIKTI.