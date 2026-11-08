Vali yardımcısının yeni yolculuğu: Mehmet Emre Canpolat ile Şeyma Sudaş evlendi

Vali yardımcısı Mehmet Emre Canpolat hayatını birleştirdi

Erzincan Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Emre Canpolat, Şeyma Sudaş ile düzenlenen nikâh töreninde evlendi. Tören, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Yerleşkesi Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Tören detayları:

Çiftin nikâhını, törene katılanların huzurunda Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun kıydı. Nikâh merasimi resmi protokolün yer aldığı sade ve duygu yüklü bir atmosferde tamamlandı.

Katılım ve tebrikler:

Programa Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız ile kent protokolü, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, iki ailenin yakınları ve çok sayıda davetli katıldı. Davetliler genç çiftin mutluluğuna ortak olarak aileleri tebrik etti; tören, hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi ve çiftlere mutluluk dilekleri iletildi.

ERZİNCAN VALİ YARDIMCISI VE İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERİ MEHMET EMRE CANPOLAT, ŞEYMA SUDAŞ İLE DÜZENLENEN NİKÂH TÖRENİYLE HAYATINI BİRLEŞTİRDİ