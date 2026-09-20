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Vali Yılmaz: gazilere en büyük vefa vatana sahip çıkmaktır

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz ve eşi Doç. Dr. Şenay Yılmaz, 19 Eylül Gaziler Günü'nde gaziler ve ailelerini ağırlayıp vefa mesajı verdi.

GİRİŞ: 20 Eylül 2026 - 10:28

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Vali Yılmaz: gazilere en büyük vefa vatana sahip çıkmaktır

Vali Yılmaz’dan gaziler onuruna yemek

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz ve eşi Doç. Dr. Şenay Yılmaz, 19 Eylül Gaziler Günü vesilesiyle kahraman gaziler ve aileleri onuruna bir yemek programı düzenledi. Programa çok sayıda gazi ve yakınları katıldı.

Törenin akışı:

Program saygı duruşu, İstiklal Marşı’nın okunması ve Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Açılış konuşmasını yapan Vali Yılmaz, 19 Eylül Gaziler Günü’nün milletin bağımsızlık sevdası bakımından taşıdığı önemi vurgulayarak, günün Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e mareşal rütbesi ile Gazi unvanının verildiği 19 Eylül 1921 tarihinden itibaren şeref günü olarak kutlandığını hatırlattı.

Vali Yılmaz’ın mesajı:

Vali Yılmaz, gazilerin fedakârlıklarının ödenemeyeceğini belirterek şu ifadeleri paylaştı:

Gazilerimiz; Malazgirt’ten Çanakkale’ye, Millî Mücadele’den Kore ve Kıbrıs’a, terörle mücadeleden 15 Temmuz gecesine kadar uzanan şanlı mücadelenin yaşayan temsilcileridir. Şehitlerimizin ve gazilerimizin fedakârlıkları sayesinde bugün vatanımızda hür ve bağımsız yaşıyor, bayrağımızı gururla dalgalandırıyoruz. Devletimiz dün olduğu gibi bugün de gazilerimizin ve şehit ailelerimizin yanındadır. Her bir derdiniz bizim derdimiz, her bir beklentiniz bizim sorumluluğumuzdur.

Yılmaz, gazilere gösterilecek en anlamlı vefanın vatan toprağına, bayrağa, ezana, istiklale, Cumhuriyet’e ve kardeşliğe sahip çıkmak olduğunu vurguladı. Konuşmasında başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitleri rahmetle andı; hayatta olan gazilere ve ailelerine sağlık ve huzur diledi.

ESKİŞEHİR VALİSİ DR. ERDİNÇ YILMAZ VE EŞİ DOÇ. DR. ŞENAY YILMAZ, 19 EYLÜL GAZİLER GÜNÜ DOLAYISIYLA...

ESKİŞEHİR VALİSİ DR. ERDİNÇ YILMAZ VE EŞİ DOÇ. DR. ŞENAY YILMAZ, 19 EYLÜL GAZİLER GÜNÜ DOLAYISIYLA KAHRAMAN GAZİLER VE AİLELERİ ONURUNA BİR YEMEK PROGRAMI DÜZENLEDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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