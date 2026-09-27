Vali ziyaretinde 93 yıllık vatan bağlılığıyla buluşma

ziyaret ve buluşma:

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, 93 yaşına giren şehit babası 1933 doğumlu Osman Bayır'ı hanesinde ziyaret etti. Vali Sözer, ziyarette Osman Bayır ile yakından ilgilenerek bir süre sohbet etti ve sağlık ile esenlik temennilerini iletti.

vakur duruş ve dualar:

Ziyaret sırasında Osman Bayır'ın göğsünde taşıdığı ay yıldızlı Türk bayrağı ve gönlündeki vatan sevgisi üzerinde duran Vali Sözer, Bayır'ın vakur duruşunun ve bağlılığının kendileri için büyük anlam taşıdığını belirtti. Sözer, şehit ailelerinin aziz şehitlerin millete emaneti olduğunu vurgulayarak dualarını aldı.

Şehit Hasan Bayır'ı rahmet ve minnetle anan Vali Sözer, Osman Bayır'a sağlıklı, huzurlu ve hayırlı ömür dileklerini iletti. Ziyaret, devlet yetkililerinin şehit yakınlarına yönelik saygı ve destek mesajı olarak kayda geçti.

BİLECİK VALİSİ FAİK OKTAY SÖZER, 93 YAŞINA GİREN ŞEHİT BABASI HASAN BAYIR'I ZİYARET ETTİ.