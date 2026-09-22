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Validen Kıbrıs gazilerine ev ziyaretinde vefa mesajı

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan eşi Meltem Eldivan ile 19 Eylül'de Kıbrıs gazileri Rahmi Karabulutoğlu ve Tahir Ayengin'i evlerinde ziyaret etti.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 09:57

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EDİTÖR: Emre Koç

Validen Kıbrıs gazilerine ev ziyaretinde vefa mesajı

Vali Eldivan ve eşi gazileri evlerinde ziyaret etti

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan ve eşi Meltem Eldivan, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Kıbrıs gazileri Rahmi Karabulutoğlu ve Tahir Ayengin'i evlerinde ziyaret etti.

Ziyaret ve sohbet:

Ziyarette gazilerle bir süre sohbet eden Vali Eldivan, gazilerin gününü kutlayarak onlara sağlık, huzur ve esenlik dileklerini iletti. Görüşmede gazilerin yaşadığı süreçler ve ihtiyaçları hakkında karşılıklı değerlendirmeler yapıldı ve her iki gazinin anıları ile milli mücadele vurgulandı.

Devletin desteği ve heyet:

Vali Eldivan'a ziyaret sırasında Garnizon Komutanı Tuğgeneral Burak Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Barış Erkol, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Aydoğan Karasu, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Salih Köse ile İl Müdür Yardımcısı Senem Daştan eşlik etti. Eldivan, devletin ve milletin gazilerin yanında olduğunu vurgulayarak, taleplerin takip edileceğini belirtti.

BAYBURT’TA KIBRIS GAZİLERİ EVLERİNDE ZİYARET EDİLDİ

BAYBURT’TA KIBRIS GAZİLERİ EVLERİNDE ZİYARET EDİLDİ

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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