Valiler kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı

Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile ülke genelinde kapsamlı atamalar gerçekleştirildi. Kararname kapsamında 14 ilin valisi merkeze alındı, ayrıca 41 ilin valisi değişti.

Kararnamenin kapsamı:

Yayımlanan kararnamede farklı illerdeki görev değişiklikleri yer aldı. Listede adı geçen valiler ve yeni görev yerleri Resmi Gazete duyurusunda kayıtlı olarak açıklandı.

Mardin'deki atama ve görev değişikliği:

Kararnameyle Mardin Valiliği'ne İzmir Valisi Süleyman Elban atandı. Mevcut Mardin Valisi Tuncay Akkoyun ise yeni görevi olarak Gaziantep Valiliği'ne görevlendirildi.

MARDİN VALİLİĞİNE SÜLEYMAN ELBAN ATANDI