Valiler kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı
Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile ülke genelinde kapsamlı atamalar gerçekleştirildi. Kararname kapsamında 14 ilin valisi merkeze alındı, ayrıca 41 ilin valisi değişti.
Kararnamenin kapsamı:
Yayımlanan kararnamede farklı illerdeki görev değişiklikleri yer aldı. Listede adı geçen valiler ve yeni görev yerleri Resmi Gazete duyurusunda kayıtlı olarak açıklandı.
Mardin'deki atama ve görev değişikliği:
Kararnameyle Mardin Valiliği'ne İzmir Valisi Süleyman Elban atandı. Mevcut Mardin Valisi Tuncay Akkoyun ise yeni görevi olarak Gaziantep Valiliği'ne görevlendirildi.
MARDİN VALİLİĞİNE SÜLEYMAN ELBAN ATANDI
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış
Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!