Atama kararı açıklandı:

Resmi Gazete’de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlunun İzmir'e atanması ve yerine Gaziantep Valisi Kemal Çeber'in getirilmesi kararlaştırıldı. Karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yürürlüğe girdi.

Kararnamenin kapsamı ve yayımlanma biçimi:

Atama, Resmi Gazete'de ilan edilen ve valiler arasındaki görev değişikliklerini içeren resmi kararname kapsamındadır. Kararnameler, iller arası atama ve görev dağılımını düzenleyen resmi prosedür doğrultusunda yayımlanır.

Yerel yönetimler ve geçiş süreci:

Bu tür atamalar, ilgili illerde idari organizasyon ve koordinasyon süreçlerinde dönemsel uyum gerektirebilir. Yeni atamayla birlikte Balıkesir ve İzmir illerinde görev devri ve yönetim kademelerinin yeni düzenlemelere uyum sağlama süreçleri başlayacaktır.

KEMAL ÇEBER