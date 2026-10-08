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Valilik denetimi: göç ve tapu hizmetlerinde eş güdüm vurgusu

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, İl Göç İdaresi ile Tapu Müdürlüğündeki incelemelerde hizmet akışı ve yabancılarla koordinasyonun etkinliğini değerlendirdi.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 10:40

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EDİTÖR: Emre Koç

Valilik denetimi: göç ve tapu hizmetlerinde eş güdüm vurgusu

Vali Eldivan kurumlarda incelemelerde bulundu

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, İl Göç İdaresi Müdürlüğü ile Tapu Müdürlüğü'nde yaptığı ziyaretlerde kurumların yürüttüğü hizmetleri ve vatandaşlara sunulan işlemleri yerinde inceledi. Ziyaretlerde, hizmetlerin etkinliği, erişilebilirliği ve kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi başlıkları ön plana çıktı.

göç hizmetlerinde koordinasyon ve erişim:

İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ndeki görüşmede Vali Eldivan, Müdür Vekili Salih Öztürk ile kentteki göç hareketleri ve yabancılara yönelik hizmetlerin mevcut durumu üzerine fikir alışverişinde bulundu. Toplantıda, göç hizmetlerinin daha etkin yürütülmesi, yabancıların kamu hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılması ve kurumlar arası koordinasyonun artırılmasının önemi vurgulandı.

tapu işlemlerinde hız ve vatandaş odaklılık:

Tapu Müdürlüğü ziyaretinde Eldivan, Tapu Müdürü Cennet Betül Yılmaz Dur ile kurumun işleyişi ve devam eden işlemler hakkında bilgi aldı. Görüşmede, tapu hizmetlerinin hızlı, etkin ve vatandaş odaklı yürütülmesine dönük uygulamalar ele alındı. Vali Eldivan, kurum personeline gösterdikleri özverili çalışma için teşekkür ederek başarı dileklerini iletti.

Her iki ziyarette de, hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik küçük iyileştirmelerin bile vatandaş memnuniyeti üzerinde belirleyici olacağına dikkat çekildi. Eldivan'ın incelemeleri, yerel yönetim ile kamu kurumları arasındaki eşgüdümün güçlendirilmesi hedefiyle sürdürülecek çalışmaların işaretini verdi.

VALİ ELDİVAN KAMU KURUMLARINDA İNCELEMELERDE BULUNDU

VALİ ELDİVAN KAMU KURUMLARINDA İNCELEMELERDE BULUNDU

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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