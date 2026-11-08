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Valilik kavşağında panik: şüpheli paket fünye ile patlatıldı

Düzce Valiliği önünde bulunan şüpheli paket, vatandaş ihbarı sonrası polis ekiplerince güvenlik önlemiyle çevrilip fünye ile kontrollü şekilde patlatıldı.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 19:16

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Valilik kavşağında panik: şüpheli paket fünye ile patlatıldı

Olayın gelişimi

Düzce Valiliği önünde akşam saatlerinde hareketli anlar yaşandı. Valilik binası önündeki çimlerin kenarına, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce bırakılan şüpheli paket, çevredeki vatandaşların dikkatini çekti. Durumdan şüphelenen vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler olay yerine ulaşarak ilk güvenlik tedbirlerini aldı ve bölgeyi incelemeye başladı.

Güvenlik önlemleri ve patlatma:

Polis ekipleri, Valilik Kavşağı'nı trafiğe kapatarak paketin bulunduğu alanı güvenlik şeridi ile çevirdi. Olay yerine çağrılan Düzce İl Emniyet Müdürlüğü bomba imha uzmanı, gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından paketi fünye ile kontrollü şekilde patlattı.

Patlatma sonrası yapılan incelemede, paketin boş olduğu tespit edildi.

İnceleme sürüyor:

Olayın ardından polis ekipleri çevrede ve paketin bırakıldığı bölgedeki kameraları, görgü tanıklarını ve izleri incelemeye aldı. Yetkililer, soruşturmanın sürdüğünü bildirerek bölgedeki güvenlik önlemlerinin geçici olarak devam ettiğini açıkladı.

DÜZCE VALİLİĞİ ÖNÜNDE AKŞAM SAATLERİNDE ŞÜPHELİ PAKET PANİĞİ YAŞANDI. VATANDAŞLARIN İHBARI ÜZERİNE...

DÜZCE VALİLİĞİ ÖNÜNDE AKŞAM SAATLERİNDE ŞÜPHELİ PAKET PANİĞİ YAŞANDI. VATANDAŞLARIN İHBARI ÜZERİNE HAREKETE GEÇEN POLİS EKİPLERİ, VALİLİK KAVŞAĞI’NI TRAFİĞE KAPATARAK GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALDI. BOMBA İMHA UZMANI TARAFINDAN FÜNYE İLE PATLATILAN PAKETİN BOŞ OLDUĞU ANLAŞILDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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