Valilikte buluşma: halkın talep ve önerileri masaya yatırıldı

valilikte bir araya geliş:

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda vatandaşlarla bir araya geldi. Toplantıda katılımcılar kendi sorun, talep ve önerilerini doğrudan iletti.

taleplerin dinlenmesi ve önceliklendirilmesi:

Toplantı, vatandaş odaklı hizmet anlayışı çerçevesinde gerçekleştirildi. Vali Çiçek, iletilen her talep ve sorunu tek tek dinleyerek not aldı ve vatandaşların görüşlerinin raporlanmasını sağladı.

kurumlara yönlendirme ve çözüm talimatı:

Vatandaşların aktardığı sorunların çözümü için Vali Çiçek, ilgili kurum yetkililerine gerekli çalışmaların yapılması yönünde talimat verdi. Yetkililerden kısa süre içinde değerlendirme yapılarak gerekli adımların atılması istendi.

Toplantı, halk ile yönetim arasındaki doğrudan iletişimin güçlendirilmesi ve yerel sorunların hızlı şekilde ele alınması hedefiyle tamamlandı.

KAYSERİ VALİSİ GÖKMEN ÇİÇEK, VALİLİK TOPLANTI SALONU’NDA BİR ARAYA GELDİĞİ VATANDAŞLARIN TALEP VE ÖNERİLERİNİ DİNLEDİ.