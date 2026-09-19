Valilikte gaziler günü kabulünde vefa ve teşekkür vurgusu

valilikte kabul:

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla kentte faaliyet gösteren gazi ve şehit aileleri derneklerinin temsilcileri ile gazileri makamında kabul etti. Kabul, karşılıklı sohbet ve anlayış ortamında gerçekleşti; gazilerin gündemindeki konulara kulak verildi.

katılımcılar:

Programa Muharip Hava Kuvveti ve Garnizon Komutanı Hava Orgeneral Erdoğan Gür, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Eskişehir Şube Başkanı Ekrem Dumlu, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Eskişehir Şube Başkanı Sevinç Uluçeşme ile beraberindeki gaziler katıldı. Katılımcılar, hem geçmiş hizmetleri hem de güncel beklentileri paylaştı.

vali yılmaz'ın mesajı:

Gazilerle tek tek ilgilenen ve sohbet eden Vali Dr. Erdinç Yılmaz, vatanın bağımsızlığı ile milletin huzur ve güvenliği için büyük fedakârlıklarda bulunan gazilerin, Türk milletinin gönlünde her zaman müstesna bir yere sahip olduğunu vurguladı. Konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Gazilerimiz, bu milletin en kıymetli değerleri arasında yer almaktadır. Vatanımızın bölünmez bütünlüğü ve milletimizin huzuru uğruna ortaya koyduğunuz fedakârlıklar, nesiller boyunca hatırlanacak büyük bir mirastır. Sizlerin taşıdığı şerefli unvan, milletimizin bağımsızlığına ve vatan sevgisine olan bağlılığının da simgesidir. Devletimiz, gazilerimizin her zaman yanında olacak; onların hak ve hukukunu korumayı, hayatlarını kolaylaştırmayı ve kendilerine olan vefa borcumuzu yerine getirmeyi sürdürecektir."

Vali Erdinç Yılmaz, konuşmasının sonunda başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitleri ve ebediyete irtihal eden gazileri rahmet ve minnetle anarak, hayatta olan tüm gazilerin 19 Eylül Gaziler Günü'nü kutladı.

ESKİŞEHİR VALİSİ DR. ERDİNÇ YILMAZ, 19 EYLÜL GAZİLER GÜNÜ DOLAYISIYLA KENTTE FAALİYET GÖSTEREN GAZİ VE ŞEHİT AİLELERİ DERNEKLERİNİN TEMSİLCİLERİ İLE GAZİLERİ MAKAMINDA AĞIRLADI.