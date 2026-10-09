Valilikte hizmet odaklı değerlendirme: Adıyaman'da hız ve verimlilik ön planda

Valilik başkanlığında değerlendirme toplantısı:

Adıyaman'da valilikte düzenlenen toplantı, Vali Abdullah Küçük başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya vali yardımcıları, ilçe kaymakamları ve ilgili kurum müdürleri katıldı.

Toplantıda Adıyaman genelinde vatandaşlara sunulan kamu hizmetlerinin mevcut durumu masaya yatırıldı ve hizmetlerin daha hızlı, etkin ve verimli yürütülmesine yönelik tespitler paylaşıldı.

Toplantıda öne çıkan konular:

Gündemde öncelikli olarak kamu hizmetlerinin sunumu sırasında karşılaşılan sorunlar, kurumların ihtiyaç ve talepleri ile kurumlar arası koordinasyon gerektiren konular yer aldı. Katılımcılar, hizmet süreçlerinde yaşanan aksaklıkların giderilmesine yönelik uygulamaları değerlendirip çözüm önerileri üzerinde durdu.

Vatandaşların taleplerine daha kısa sürede yanıt verebilmek için hız, etkinlik ve verimlilik unsurlarının güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı. Kurumlar arası iş birliğinin artırılması ve bilgi paylaşımının yoğunlaştırılmasıyla hizmet kalitesinin yükseltilmesine çalışılacağı ifade edildi.

Sonuç ve takip adımları:

Toplantıda yapılan değerlendirmelerin ardından, ilgili birimlerin tespit edilen ihtiyaçlara göre çalışmalarını sürdürmesi ve koordinasyon mekanizmalarının etkinleştirilmesi kararlaştırıldı. Değerlendirmelerin tamamlanmasının ardından toplantı sona erdi.

ADIYAMAN’DA KAMU HİZMETLERİNİ DEĞERLENDİRME TOPLANTISI, VALİ ABDULLAH KÜÇÜK BAŞKANLIĞINDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.