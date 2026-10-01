Valilikte nezaket ziyareti: Hacıbektaşoğlu'ndan Kaba'ya hayırlı olsun

Ziyaret detayları:
Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanan İbrahim Kaba'yı makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.
görüşmede iletilen dilekler:
Vali Hacıbektaşoğlu ile İbrahim Kaba arasında gerçekleştirilen görüşmede karşılıklı iyi dilekler paylaşıldı ve nezaket çerçevesinde temenniler iletildi.
ziyaretin sona ermesi:
Ziyaret, iletilen temennilerin ardından sona erdi.
VALİ HACIBEKTAŞOĞLU’NDAN EMNİYET MÜDÜRÜ KABA’YA HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ
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