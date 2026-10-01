Dolar 48,9500 -0,13%
Euro 55,4935 -0,09%
Bist 12.273,34 +2,73%
Altın Gram 6.600,58 +0,18%
EUR/USD 1,1296 -0,34%
Brent Petrol 100,49 +2,51%
--°

Valilikte nezaket ziyareti: Hacıbektaşoğlu'ndan Kaba'ya hayırlı olsun

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, İl Emniyet Müdürlüğü'ne atanan İbrahim Kaba'yı makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 14:40

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Valilikte nezaket ziyareti: Hacıbektaşoğlu'ndan Kaba'ya hayırlı olsun

Ziyaret detayları:

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanan İbrahim Kaba'yı makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.

görüşmede iletilen dilekler:

Vali Hacıbektaşoğlu ile İbrahim Kaba arasında gerçekleştirilen görüşmede karşılıklı iyi dilekler paylaşıldı ve nezaket çerçevesinde temenniler iletildi.

ziyaretin sona ermesi:

Ziyaret, iletilen temennilerin ardından sona erdi.

VALİ HACIBEKTAŞOĞLU’NDAN EMNİYET MÜDÜRÜ KABA’YA HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ

VALİ HACIBEKTAŞOĞLU’NDAN EMNİYET MÜDÜRÜ KABA’YA HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Barış ittifakı: Özpınar ve Kaya aileleri Yenişehir'de uzlaştı
images

Düzce'de yaşlılar günü Alzheimer merkezinde hediyelerle kutlandı
images

Samsun Karadeniz'de en çok derneğe ev sahipliği yapıyor
images

genç nörobilimci ahmet kağan islam iki birincilik ve bir ikincilikle öne çıktı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Osmaniye'de oyun sırasında 4. kattan düşen çocuk ağır yaralandı

Karapınar'da yaşlı sağlığına odaklanan bilgilendirme etkinliği

Gökova Run Fest'te Akyaka rüzgarı: Muğla Büyükşehir sporcuları dereceleri topladı

Cizre'de kamyonetin takla atmasıyla aynı aileden 2'si çocuk 6 kişi yaralandı

TREND HABERLER

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Kentpark'ta lezzet ve müzik buluşması: üç günde 12 sanatçı

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

Fethiye'de eylül güneşi turizmi canlı tutuyor

Kavga yolculuğu kaza ile sonlandı: ağabeyine araçla çarpan kardeş hastanelik oldu

Anadolu'nun ezgilerini Bodrum'a taşıyan Elif Avcı, The Oba Otel'de büyüledi

Jandarmanın Selçuk baskınında 60 suçtan aranan şahıs kıskıvrak yakalandı