Valilikte proje sunumu yapıldı

Erzurum Valisi Aydın Baruş, Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral ve Erzurum Ticaret Borsası Tarım ve Hayvancılığı Geliştirme A.Ş. Genel Müdürü Ahmet Topaloğlu ile bir araya geldi. Toplantıda, şehir genelinde yürütülen Süte Değer Projesi hakkında kapsamlı bir sunum yapıldı.

ilçe çalışmaları:

Sunumda projeye dâhil edilen ilçelerin mevcut durumu ayrıntılı şekilde değerlendirildi. Özellikle Hınıs, Karayazı, Karaçoban ve Tekman ilçelerindeki uygulamalar ile saha çalışmaları, elde edilen veriler ve operasyonel sıkıntılar masaya yatırıldı. Katılımcılar, ilçelerdeki üretim kapasitesi ve proje kapsamında sağlanan desteğin etkisini tartıştı.

üretim, destek ve soğuk zincir:

Toplantıda, şehir genelinde süt üretiminin artırılması, yerel üreticilerin güçlendirilmesi ve süt toplama ile soğuk zincir altyapısının geliştirilmesine yönelik somut adımlar ele alındı. Katılımcılar, mevcut altyapının güçlendirilmesi, toplama noktalarının yaygınlaştırılması ve lojistik süreçlerin iyileştirilmesine ilişkin öncelikli ihtiyaçları paylaştı.

Görüşmede, proje kapsamında yürütülen faaliyetlerin sürdürülebilirliğine vurgu yapıldı ve önümüzdeki döneme yönelik hedefler belirlendi. Yetkililer, üreticilere yönelik desteklerin ve soğuk zincir yatırımlarının proje başarısı açısından belirleyici olduğunu ifade etti ve atılması planlanan adımları koordine etme kararı aldı.

"SÜTE DEĞER PROJESİ" MASAYA YATIRILDI