Valilikte yeni dönem Suat Doğan basın ve halkla ilişkiler müdürlüğüne getirildi

Atama resmen duyuruldu

Suat Doğan, Erzurum Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü görevine asaleten atandı. Atama, Vali Aydın Baruş’un onayı ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin genelgesiyle resmiyet kazandı.

Kariyer ve görev geçmişi:

Suat Doğan, Erzurum Valiliği Özel Kalem Müdürü olarak 10 yılı aşkın süredir görev yapıyordu. Valilik içindeki koordinasyon ve idari işler konusundaki tecrübesi yeni görevinde de öne çıkacak.

Yeni görevde sorumluluklar:

Doğan, yeni görevi kapsamında Valiliğin basın ve halkla ilişkiler çalışmalarının yürütülmesinden ve kurumun kamuoyu ile iletişim stratejilerinin uygulanmasından sorumlu olacak. Atama, valiliğin iletişim kadrosunda resmi bir değişiklik olarak kayda geçti.

ERZURUM VALİLİĞİ BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜNE SUAT DOĞAN ATANDI.